(Di sabato 25 aprile 2020) Con la fase 2 cade parte dei divieti: sì agli spostamenti in regione e agli incontri tra familiariProbabile l’apertura dei parchi. Okpasseggiate senza limiti di allontanamento da casaUn nuovo decreto per sbloccare da subito alcune imprese strategiche, dall’auto alla moda

Agenzia_Ansa : La proposta shock di @POTUS: iniezioni di disinfettante contro il #Covid19. Valanga di polemiche. Per gli esperti i… - FIGC : Coronavirus, la FIGC verso l’estensione dell’attuale stagione sportiva al 2 agosto - Tg3web : Sarebbero dieci milioni gli italiani spinti verso la soglia della povertà dall'epidemia di coronavirus. Chi assiste… - Inprimeit : Coronavirus, verso l’addio alle autocertificazioni. E i musei e le biblioteche riaprono il 18 maggio… - aspettaaspetta : RT @giuliomeotti: 'Tutto punta verso i laboratori di Wuhan. Ma a causa all'insabbiamento cinese potremmo non avere mai prove dirette e con… -

Il dilagare del coronavirus in Europa ha spaventato i medici tedeschi (e anche quelli svizzeri ... I medici in Italia hanno confermato l’urgenza delle cure ma non c’è stato verso di ottenere il via ...«Il momento peggiore sono stati i primi quindici giorni dell’emergenza. Venerdì 21 febbraio (il giorno in cui è stata diagnosticato il primo caso di Covid-19, all’ospedale di Codogno, ndr) sono andato ...