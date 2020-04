Coronavirus | Un uomo ricoverato a Velletri da Villa dei Pini è positivo Nuovi casi a

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 aprile 2020) Ad Anzio, unche si trovavanella casa di cura didei, per problemi di salute, si è recato all’ospedale died è risultataal. Il 70enne è un paziente oncologico che era stato trasferito dall’ospedale dei Castelli adei, dopo aver fatto i due tamponi previsti per il Covid, risultando negativo. Dopo 7 giorni con un’ambulanza privata, ha firmato per uscire dalla casa di cura e si é recato a, dove gli esiti dei tamponi hanno dato esito. Anche dadelle Querce a Nemi, un’altra donna trasportata agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, è risultata positiva e dopo l’esito del tampone, è stata trasferita allo Spallanzani di Roma. Idelle Querce si erano azzerati nei giorni scorsi, oggi ce ne sono degli altri. ...