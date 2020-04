Coronavirus | ultime notizie – Stop al modulo per gli spostamenti nella Fase 2 | le

Leggi su open.online

(Di sabato 25 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Le novità per la2:all’autodichiarazione, obbligo mascherine e meno restrizioni sulle cene in famiglia ANSA/LUCA ZENNARO Una donna a Genova durante il lockdown, 21 aprile 2020Come sarà la “nuova normalità”? Quali saranno le misure che verranno attivate2” dell’emergenza? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe darne conto domani, domenica 26 aprile, ma già oggi, 25 aprile, dopo la riunione con il Comitato tecnico-scientifico, potrebbe essere dato il via libera alle nuove misure per la ripartenza, nel rispetto delle norme ...