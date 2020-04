Coronavirus, ultime notizie – Scende il numero di terapie intensive e di ricoveri in Italia. In Lombardia oltre 160 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri: «Il 4 maggio al via i test sierologici», li fornirà la Abbott (Di domenica 26 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Arriva l’Esercito a sanificare le Rsa del Piemonte ANSA Gli Alpini del Battaglione Orta Al via in Piemonte la sanificazione delle case di riposo più duramente colpite dal Coronavirus: ad occuparsene è l’Esercito con i nuclei di disinfettori della Brigata Alpina Taurinense. Le prime case di cura interessate si trovano a Casal Cermelli e Silvano d’Orba, in provincia di Alessandria. Nei prossimi giorni, invece, sono previsti altri interventi in circa trenta case di riposo. April 25, 2020 «Siamo riconoscenti allo Stato Maggiore della Difesa – afferma il commissario straordinario per ... Leggi su open.online Coronavirus Italia e mondo - ultime notizie sui contagi di oggi

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Coronavirus Italia e mondo - ultime notizie sui contagi di oggi. LIVE (Di domenica 26 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Arriva l’Esercito a sanificare le Rsa del Piemonte ANSA Gli Alpini del Battaglione Orta Al via in Piemonte la sanificazione delle case di riposo più duramente colpite dal: ad occuparsene è l’Esercito con i nuclei di disinfettori della Brigata Alpina Taurinense. Le prime case di cura interessate si trovano a Casal Cermelli e Silvano d’Orba, in provincia di Alessandria. Nei prossimi giorni, invece, sono previsti altri interventi in circa trenta case di riposo. April 25, 2020 «Siamo riconoscenti allo Stato Maggiore della Difesa – afferma il commissario straordinario per ...

sole24ore : #coronavirusitalia: 192.994 casi (+1,59%) e 25.969 vittime (+1,64%), ci sono 3.021 contagi in più nelle ultime 24 o… - Corriere : In Italia 420 morti nelle ultime 24 ore. Cala il numero dei malati: sono 321 meno di ieri Il bollettino - fattoquotidiano : Negli Stati Uniti l’epidemia di Covid-19 fa registrare quasi 49.887 morti, 3.176 nelle ultime 24 ore. Ma Donald Tru… - infoitinterno : Coronavirus, DIRETTA. Marche: 9 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 874 le vittime in totale - infoitinterno : Coronavirus Marche: 5 decessi nelle ultime ore. Al Murri muore una fermana di 78 anni -