Coronavirus, tutte le notizie della notte – Calano per un giorno i morti negli Usa. Trump senza esperti al briefing, dietro l’idea sulla candeggina spunta la lettera di un predicatore (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaStati Uniti EPA/Chris Kleponis Il vicepresidente Usa Mike PenceGli Stati Uniti registrano il dati più basso sui decessi per Coronavirus nelle ultime tre settimane, con 1.258 morti nell’ultimo giorno per un totale di 51.017. Un calo che al momento non indica una tendenza in discesa, secondo l’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, finché non sarà eventualmente confermato dai dati dei prossimi giorni. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia, con 890 mila contagiati dall’inizio dell’emergenza. Cifra spiegata dal vicepresidente Usa Mike Pence con l’elevato numero di test effettuati, passati da 80 mila tamponi di un mese fa ai cinque milioni di oggi. Nell’emergenza americana irrompe la notizia della morte di una neonata di 5 mesi a New York, ... Leggi su open.online Coronavirus - Augias ad ‘Accordi&Disaccordi’ (Nove) : “25 aprile ricordo delle vittime di tutte le guerre? C’è già il 4 novembre per quello”

Quando arriverà il vaccino per il coronavirus? Le possibili date - tutte le fasi e gli scenari : esperimenti anche in Italia

Coronavirus - discoteche pronte a riaprire in sicurezza : dal rilevamento della temperatura all’obbligo dell’app di tracciamento - tutte le misure proposte (Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultimein direttaStati Uniti EPA/Chris Kleponis Il vicepresidente Usa Mike PenceGli Stati Uniti registrano il dati più basso sui decessi pernelle ultime tre settimane, con 1.258nell’ultimoper un totale di 51.017. Un calo che al momento non indica una tendenza in discesa, secondo l’ultimo bollettinoJohns Hopkins University, finché non sarà eventualmente confermato dai dati dei prossimi giorni. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia, con 890 mila contagiati dall’inizio dell’emergenza. Cifra spiegata dal vicepresidente Usa Mike Pence con l’elevato numero di test effettuati, passati da 80 mila tamponi di un mese fa ai cinque milioni di oggi. Nell’emergenza americana irrompe la notiziamorte di una neonata di 5 mesi a New York, ...

DPCgov : #Coronavirus I contratti attivati dal DPC per l'acquisto di attrezzature sanitarie e DPI sono ora disponibili nella… - Agenzia_Ansa : Giornata del Libro, librerie aperte in quasi tutte le regioni #Libri #ANSA #GiornataMondialeDelLibro Il 70% degli… - SkyTG24 : #Coronavirus #Zaia ha firmato una nuova ordinanza per 'togliere tutte le restrizioni rimaste” ?? - lisca66 : RT @Dlavolo: A causa del coronavirus le scene d'amore dei prossimi film non saranno più le stesse, saranno tutte così: - Merckxcycling : RT @TinaAnceschi: Sono 'L'Italiana' e rappresento la mia Nazione nel giorno dell'Anniversario della mia Liberazione dal nazifascismo il #25… -