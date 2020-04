Coronavirus, superati i 200mila morti in tutto il mondo. Bill Gates: «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo» (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaLe vittime di Coronavirus nel mondo superano quota 200mila, mentre i casi di Covid-19 hanno superato questa mattina la soglia dei 2,8 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il bilancio dei contagi è di 2.856.938, mentre i decessi sono 200.698 e 810.327 persone risultano guarite. Gates sulla pandemia: «Siamo tutti dalla stessa parte» EPA/GIAN EHRENZELLER/Bill GatesIl filantropo e co-fondatore di Microsoft dichiara in un’intervista al Times che la pandemia da Coronavirus ha materializzato il suo «peggiore incubo» e ribadisce il suo impegno a contribuire nella ricerca di un vaccino, menzionando in particolare le ricerche in corso presso l’Università di Oxford: «Se risulteranno efficaci le finanzierò». Secondo Gates ... Leggi su open.online Coronavirus : superati i 200mila morti nel mondo. L’Italia tra i più colpiti

Emergenza coronavirus - superati i 51mila morti negli Stati Uniti

Coronavirus - Oms : «Metà dei morti in Europa era in case di cura». In Usa altri 4 - 4 milioni di richieste per la disoccupazione. In Spagna superati i 22mila morti (Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaLe vittime dinelsuperano quota, mentre i casi di Covid-19 hanno superato questa mattina la soglia dei 2,8 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il bilancio dei contagi è di 2.856.938, mentre i decessi sono 200.698 e 810.327 persone risultano guarite.sulla pandemia: «Siamo tutti dalla stessa parte» EPA/GIAN EHRENZELLER/Il filantropo e co-fondatore di Microsoft dichiara in un’intervista al Times che la pandemia daha materializzato il suo «peggiore incubo» e ribadisce il suo impegno a contribuire nella ricerca di un, menzionando in particolare le ricerche in corso presso l’Università di Oxford: «Se risulteranno efficaci le finanzierò». Secondo...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: altri 813 morti in ospedali della Gran Bretagna, superati 20.000 Nuovo boom d'incremento rispetto a… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Francia superati i 20.000 morti Ramadan in casa per milioni di persone #ANSA - F_Baldux : RT @GvRutigliano: Superati i 600 guariti clinici, % di positivi bassissima e attualmente positivi per il secondo giorno in diminuzione. Num… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: altri 813 morti in ospedali della Gran Bretagna, superati 20.000 Nuovo boom d'incremento rispetto a ieri.… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, il riparto provinciale: superati i mille guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superati Coronavirus, superati in Usa i 51 mila morti. Tra loro una bimba di 5 mesi La Stampa Coronavirus nel mondo: superati i 200mila morti

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 2,6 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo. La pandemia partita dalla Cina ha ora ...

Coronavirus: superati i 200.000 morti

Sexy Guida su "Sessant’anni fa chiudevano per legge i postriboli di Stato. Ma non cessano le polemiche sulla prostituzione": "Escort Torino l’unica soluzione è regolamentare questo settore ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 2,6 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo. La pandemia partita dalla Cina ha ora ...Sexy Guida su "Sessant’anni fa chiudevano per legge i postriboli di Stato. Ma non cessano le polemiche sulla prostituzione": "Escort Torino l’unica soluzione è regolamentare questo settore ...