Coronavirus, sul sito del governo il chiarimento: “bagno a 200 metri da casa” (Di sabato 25 aprile 2020) Dopo tante richieste ora, sul sito del governo, nella sezione FAQ, spunta un chiarimento tanto atteso: la possibilità di fare bagni al mare, nei fiumi e nei laghi. Potrete trovare tutti i chiarimenti nella sezione “Decreto #IoRestoaCasa”, ma vediamo insieme come affrontare la questione “sole e spiaggia” La questione è stata decisamente presa in considerazione dopo la lecita domanda di un cittadino: “Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lavo/fiume?” Ora arriva la risposta ufficiale, dettata dalle linee guida del governo: “Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal ... Leggi su bigodino Bonafede attiva gli ispettori sulle scarcerazioni per coronavirus

