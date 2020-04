Coronavirus: studente americano si è offerto come cavia per il vaccino, fatta la puntura si attendono gli effetti (Di sabato 25 aprile 2020) E’ un studente di medicina 31enne e dunque sa benissimo quali sono i rischi a cui potrebbe andare incontro, ma nonostante questo Sean Doyle ha deciso di sottoporsi, come cavia, al vaccino contro il Coronavirus. Offrendo il suo braccio destro ai ricercatori, Doyle e’ entrato nella storia della lotta all’epidemia assieme ad altre persone che si sono offerte volontarie: lo studente si e’ sottoposto, nelle scorse settimane, alla puntura all’Emory University Hospital, ad Atlanta, Georgia, dove frequenta il corso di medicina. Potrà avere dolori al braccio, nausea e altri tipi di malessere, di cui nessuno puo’ prevedere la portata. Di lui parlano oggi tutti i media americani. “Nessuno sa – ha spiegato alla Cnn – quali siano le possibilita’ di successo, ma i potenziali rischi sono superati, penso, dai potenziali benefici ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Cina la città di Harbin (11 milioni di abitanti) rafforza il suo lockdown : secondo focolaio provocato da una studentessa

Coronavirus - studentessa di 17 anni si suicida : “Aveva paura di restare in quarantena”

Coronavirus | Studentessa bloccata in Spagna torna in Italia gratis in taxi (Di sabato 25 aprile 2020) E’ undi medicina 31enne e dunque sa benissimo quali sono i rischi a cui potrebbe andare incontro, ma nonostante questo Sean Doyle ha deciso di sottoporsi,, alcontro il. Offrendo il suo braccio destro ai ricercatori, Doyle e’ entrato nella storia della lotta all’epidemia assieme ad altre persone che si sono offerte volontarie: losi e’ sottoposto, nelle scorse settimane, allaall’Emory University Hospital, ad Atlanta, Georgia, dove frequenta il corso di medicina. Potrà avere dolori al braccio, nausea e altri tipi di malessere, di cui nessuno puo’ prevedere la portata. Di lui parlano oggi tutti i media americani. “Nessuno sa – ha spiegato alla Cnn – quali siano le possibilita’ di successo, ma i potenziali rischi sono superati, penso, dai potenziali benefici ...

repubblica : Lo studente Erasmus: 'Nessuna distanza di sicurezza in aereo' - giandomenic45 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, la denuncia di uno studente Erasmus: 'Sul volo per Francoforte niente mascherine né distanze di sicurezza' h… - tavano_anna : RT @InfinitoSeek: Compagnia nordica...evoluta e sicura, eh!... diciamo superiore, va più di moda... Coronavirus, la denuncia di uno studen… - InfinitoSeek : Compagnia nordica...evoluta e sicura, eh!... diciamo superiore, va più di moda... Coronavirus, la denuncia di uno… - aderenzis1 : Lo studente Erasmus: 'Nessuna distanza di sicurezza in aereo' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studente Coronavirus: studente americano si è offerto come cavia per il vaccino, fatta la puntura si attendono gli ... Meteo Web L'ex Provincia non dà fondi, futuro incerto per l'Allmayer di Alcamo

Cresce da 700 a circa un migliaio, quindi, la quantità degli studenti iscritti. Ma in prospettiva della Fase 2 per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, dal commissario straordinario del Libero ...

COVID-19. CAF recidivo multato per assembramento di persone dalla Polizia locale di Sassari

Continuano anche le distribuzioni dei computer, su richiesta degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, agli studenti e alle studentesse ... 26 del Comune di Sassari: consentita ...

Cresce da 700 a circa un migliaio, quindi, la quantità degli studenti iscritti. Ma in prospettiva della Fase 2 per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, dal commissario straordinario del Libero ...Continuano anche le distribuzioni dei computer, su richiesta degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, agli studenti e alle studentesse ... 26 del Comune di Sassari: consentita ...