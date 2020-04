Coronavirus, sempre più guariti e meni ricoveri, 39 nuovi contagi da ieri (Di sabato 25 aprile 2020) Sono sempre di più i pazienti guariti dal covid-19 in Sicilia e sempre meno i ricoveri. Lo dicono in dati del bollettino della regione inviati alla Protezione Civile nazionale. Dati importanti in vista dell’ultima settimana di quarantena che si appresta a finire il 3 maggio. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 25 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.274 (-46), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare) e 224 decedute (+6). Degli attuali 2.274 positivi, 485 ... Leggi su direttasicilia **Coronavirus : in Sicilia sempre meno ricoveri - 2.981 positivi**

