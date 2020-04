Leggi su studiocataldi

(Di sabato 25 aprile 2020) di Gabriella Lax – L'emergenzaha evidenziato come, in Italia, settori strategici come sanità o sicurezza non possono essere lasciati ai soli interessi di mercato o dei privati. È la lezione che l'Italia sta imparando giorno dopo giorno. Cabina di regia "Benessere Italia"I settori strategiciIl nuovo ruolo dello StatoDai borghi, idee di rilancio per il "Made in Italy"Cabina di regia "Benessere Italia"Torna su Ad evidenziarlo, in un'intervista nel blog di Adl Consulting, società di Public Affairs, sono la professoressa Filomena Maggino e il dottor Andrea Battistoni, rispettivamente presidente e vice presidente della Cabina di Regia "Benessere Italia", voluta dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. I due addetti ai lavori fanno parte impegnati della task force che s...