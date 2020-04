Coronavirus, quasi 200mila aziende riaperte in deroga durante il lockdown: il 55,8% nelle regioni più colpite. Prima la Lombardia (Di sabato 25 aprile 2020) quasi 200mila aziende hanno continuato a lavorare nonostante il lockdown poiché “funzionali” alla filiera delle attività essenziali. Circa un quarto in Lombardia, oltre il 50 per cento nelle regioni più colpite. I dati forniti dalle prefetture al Viminale tracciano la mappa di quelle fabbriche sono rimaste aperte e di quelle che, una volta controllate, sono risultate fuori regola e per questo hanno dovuto richiudere i cancelli e hanno subito un provvedimento di sospensione. In totale nelle prefetture sono arrivate 192.443 richieste che, con la procedura snellita, hanno subito potuto riaprire. Il 55,8% delle domande è arrivato da tre regioni: Lombardia (23%), Veneto e Emilia Romagna (16,4%). In altre parole, le tre più colpite e anche le più produttive del Nord. Al centro le maggiori richieste sono arrivate da Toscana (7,9%) e Lazio ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : quasi 5 mila nuovi contagi in Regno Unito e più di 20 mila decessi totali

hanno continuato a lavorare nonostante ilpoiché "funzionali" alla filiera delle attività essenziali. Circa un quarto in Lombardia, oltre il 50 per centoregioni più colpite. I dati forniti dalle prefetture al Viminale tracciano la mappa di quelle fabbriche sono rimaste aperte e di quelle che, una volta controllate, sono risultate fuori regola e per questo hanno dovuto richiudere i cancelli e hanno subito un provvedimento di sospensione. In totaleprefetture sono arrivate 192.443 richieste che, con la procedura snellita, hanno subito potuto riaprire. Il 55,8% delle domande è arrivato da tre regioni: Lombardia (23%), Veneto e Emilia Romagna (16,4%). In altre parole, le tre più colpite e anche le più produttive del Nord. Al centro le maggiori richieste sono arrivate da Toscana (7,9%) e Lazio ...

Allora sembrava quasi una gita. Lui e altri degenti da un giorno all’altro erano stati «dimessi ... Al Mauriziano gli è stato accertato il Covid-19. Il fratello Vincenzo ora ha paura: «Forse se ne sta ...

MEF: Credito e liquidità per famiglie e imprese: quasi 1,3 milioni di richieste per moratoria al 17 aprile e più di ... attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far ...

