Coronavirus, quasi 2.8 milioni di persone contagiate nel mondo: morta una neonata di 5 mesi negli Usa, Brasile al collasso (Di sabato 25 aprile 2020) Si avviano verso la soglia del 2,8 milioni i casi confermati di Coronavirus nel mondo. Secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, i contagi sono 2.790.986. In testa gli Stati Uniti, con 890.524 casi, seguiti da Spagna (219.764), Italia (192.994), Francia (159.495), Germania (154.545), Gran Bretagna (144.635), Turchia (104.912), Iran (88.194), Russia (68.622), Cina (84.313). I decessi sono in tutto 195.920, con un aumento di 5.062 vittime rispetto ai dati rilevati ieri alla stessa ora. Sono saliti a 890.524 casi di Coronavirus negli Stati Uniti, secondo l’ultimo conteggio della Johns Hopkins University. Le vittime sono 51.017. I dati comprendono casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, nonché casi rimpatriati e quelli nelle forze armate statunitensi, negli ospedali per veterani e nelle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - venerdì quasi 10mila denunciati : record

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i contagi risalgono, calano i morti. Quasi tremila i guariti La Stampa Quinto giorno di calo dei malati. Pregliasco: "La fase 2 è più vicina"

Il bollettino della Protezione civile: quasi tremila guariti, le vittime salgono a 26mila. E gli attualmente positivi diminuiscono di oltre 300 unità Sono 2.922 le persone guarite nelle ultime 24 ore ...

Campania - De Luca, il punto sulla fase 2. Pensioni, cassa integrazione, contributi economici. «Lottiamo con la burocrazia»

Fase 2, apriremo le attività ordinarie negli ospedali avendo aperto ospedale dedicati al covid-19. Gli ospedali sicuri sono in Campania e non altrove ... Siamo unica regione d’Italia che nella fase 2 ...

