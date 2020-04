Coronavirus Puglia, oggi 25 aprile 31 casi , 6 in provincia di Bari (Di sabato 25 aprile 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 25 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.156 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 31 casi, così suddivisi: 6 nella provincia di Bari; 4 nella provincia Bat; 7 nella provincia di Brindisi; 9 nella provincia di Foggia; 4 nella provincia di Lecce; 0 nella provincia di Taranto. 1 caso per un residente fuori regione Sono stati registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 54.628 test. Sono 602 i pazienti guariti. 2.919 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia ... Leggi su baritalianews Vacanze 2020 : Michele Emiliano - in Puglia solo per i negativi al Coronavirus?

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Ordine dei Medici della Puglia scrive ad Emiliano

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Ordine dei Medici della Puglia scrive ad Emiliano (Di sabato 25 aprile 2020) Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa chesabato 25, in, sono stati registrati 2.156 test per l’infezione da Covid-19e sono risultati positivi 31, così suddivisi: 6 nelladi; 4 nellaBat; 7 nelladi Brindisi; 9 nelladi Fa; 4 nelladi Lecce; 0 nelladi Taranto. 1 caso per un residente fuori regione Sono stati registrati 8 decessi: 2 indi, 1 inBrindisi, 1 inBat, 4 ina. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 54.628 test. Sono 602 i pazienti guariti. 2.919 sono iattualmente positivi. Il totale deipositivi Covid in...

lorepregliasco : Alcuni dati molto strani sui tamponi: in Sicilia e Basilicata il numero di persone testate e di tamponi coincide (q… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,4% Region… - Agenzia_Ansa : Un #airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Si trovava all'int… - OstuniNews : Coronavirus, sale a 3912 il numero dei contagiati in Puglia. 7 nuovi casi in Provincia di Brindisi - - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Puglia #covid19 -