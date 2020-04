Coronavirus, prosegue il calo di malati. 415 morti in un giorno (Di sabato 25 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus. Un nuovo caso ogni 27 tamponi: dato più basso da inizio emergenza. In 24 ore, 2.622 guariti. malati calano di 680 unità Continua a calare il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus. Ad oggi, i malati nel Paese sono 105.847 con un decremento di 680 unità (ieri erano stati 321 in meno). prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Al momento, in terapia intensiva si contano 2.102 pazienti, -71 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 21.533 persone (-535). 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi si registrano altri 2.622 guariti che fanno salire il totale a 63.120 (ieri +2.922). I decessi sono ancora molti, ma restano sotto le 500 unità: nelle ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - altri 420 morti. Prosegue il calo dei ricoverati e degli attuali positivi. A Milano trend opposto e in aumento : 246 nuovi casi

