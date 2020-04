Coronavirus, preghiere a casa e pellegrinaggi vietati: così si celebra il Ramadan in lockdown. “Moschee chiuse per la prima volta da secoli” (Di sabato 25 aprile 2020) “Non è mai successo nella millenaria storia dell’Islam di fare il Ramadan senza poter andare in moschea“. Mohamed Dihani ha 33 anni, vive a Tunisi e, come la maggior parte dei 2 miliardi di musulmani nel mondo, sta celebrando per la prima volta uno dei suoi riti fondamentali sotto il lockdown imposto da numerosi paesi per il Coronavirus. Il mese di Ramadan è il nono del calendario islamico, ritenuto doppiamente sacro perché si tratta del mese in cui venne rivelato il Corano. A parte l’atto individuale del digiuno dall’alba al tramonto, i momenti collettivi di questi mesi sono tanti: dalla preghiera in moschea al pellegrinaggio alla Mecca, passando per l’iftar, il pasto che segna la fine del digiuno, spesso consumato nei vicinati allargati oppure donato dai fedeli più facoltosi in grandi tavolate per le strade dei ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a San Marco in Lamis un centinaio di persone in piazza per le preghiere del Venerdì santo. Procuratore : “Apriremo inchiesta”

