Coronavirus, parla l’anestesia che diagnosticò il Covid al paziente 1: “Quella polmonite e la Cina hanno acceso un campanello d’allarme” (Di sabato 25 aprile 2020) “Il mio ruolo si colloca all’interno di un percorso diagnostico che è stato fatto sin dall’ingresso in pronto soccorso di questo paziente, che era giovane, sano, senza patologie e che era entrato con un grado di polmonite inizialmente leggero, ma che nell’arco di pochissime ore si è trasformata in una polmonite gravissima senza nessuna risposta alla terapia messa in atto in quel momento“. Lo ha detto a Sky TG24 Annalisa Malara, l’anestesista che per prima ha individuato il ‘paziente 1’ a Codogno. “La gravità di questa polmonite ha acceso un campanello dall’allarme proprio perché non guariva – spiega la dottoressa raccontando quelle ore -. Inoltre il racconto della moglie che lo collegava, anche se in modo molto labile, alla Cina messo insieme alla gravità del quadro clinico e ad ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Sassoli “Ue ora corre - i sovranisti parlano a vanvera”

Sulla stessa linea Claudio D'Amario, ex dg della Asl di Pescara, nuovo direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, componente il Comitato tecnico scientifico incaricato dalla Giunta ...

"Se ci troviamo gli ospedali liguri infettati dal coronavirus- prosegue il Pd ligure- è proprio perché non sono stati effettuati per tempo i tamponi sul personale sanitario e ancora oggi sono ...

Sulla stessa linea Claudio D'Amario, ex dg della Asl di Pescara, nuovo direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, componente il Comitato tecnico scientifico incaricato dalla Giunta ...