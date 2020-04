Coronavirus | oltre 195 000 casi totali in Italia Superati i 200 000 morti nel mondo

Leggi su newsmondo

(Di sabato 25 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dalultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in23.05 – Proteste in Germania anti-lockdown, decine di arresti In Germania è stata organizzata una manifestazione anti-lockdown a Berlino. Decine le persone arrestate. 23.00 –i 200.000nelL’università John Hokpins ha annunciato che è stato superato la soglia dei 200milain tutto il. 21.56 – Abbott fornirà i test sierologici all’I test sierologici all’saranno forniti da Abbott. La multinazionale ha vinto il bando di gara pubblicato dal Governo. 21.00 – Palazzo Chigi: “A mare si può andare vicino casa” In ...