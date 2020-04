Coronavirus | nuova ordinanza in Campania | ecco tutte le attività consentite dal 27 aprile

(Di sabato 25 aprile 2020) Il presidente della RegioneVincenzo De Luca ha firmato un’con decorrenza dal 27e fino al 3 maggio. Secondo l’su tutto il territorio regionale sonole attivita’ conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attivita’ commerciali e produttive, ivi comprese le attivita’ alberghiere e ricettive in genere nonche’ quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli. Consentita l’attivita’ edilizia nei limiti delle attivita’ con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 102020).le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalita’ di prenotazione ...

RegioneER : #Coronavirus, nuova ordinanza: dal 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive provincia Rimini e Medicina (Bo… - TgrRaiFVG : Anche ricercatori dell'@UniTrieste hanno partecipato allo studio che ha rilevato la presenza del #coronavirus sul p… - zaiapresidente : ??? #CORONAVIRUS / PRESENTATA LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE. ??? #Covid_19 #COVID19 - minformonline : Coronavirus, nuova ordinanza della Campania: balneari, manutenzione, modifica ristorazione e attività motoria… - AlbertoCameroni : RT @Stefbazzi: Flop del primo vaccino: su 270 soggetti 79 hanno avuto reazioni avverse gravi. Nel frattempo l'Amministrazione americana di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova

In fase di quarantena da coronavirus, i servizi di live streaming o di videochiamata stanno godendo ... Messenger) ha appena messo in campo un nuovo tool ad hoc, rappresentato da Messenger Rooms.Continua ad essere costante il numero dei contagi al coronavirus in provincia di Bergamo. Il nuovo totale dei contagiati è di 11047, quindi con un aumento di 45 persone rispetto a ieri, quando ...