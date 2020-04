Coronavirus nel Lazio, aumentano i contagi. Ecco la mappa di tutte le Asl (Di sabato 25 aprile 2020) Sono 92 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. I nuovi contagi sono sempre sotto i 100 casi, ma rispetto ai giorni scorsi sono in aumento. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, la mappa dei contagi aggiornata Comune per Comune: cerca il tuo Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 17 nuovi casi positivi. 52 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R dalla prossima settimana a lavoro sul territorio. Attenzionato l’Ateneo Salesiano, in corso indagine epidemiologica: in corso le operazioni per il trasferimento dei casi positivi. Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. 3 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R sono a lavoro sul territorio ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - la Asl Roma 6 si conferma la peggiore del Lazio : 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore

