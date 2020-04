Coronavirus | nato a Napoli bimbo da madre positiva | “un evento eccezionale di grande

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Èstanotte al Policlinico Federico II diil primodicovid, un parto avvenuto in tutta sicurezza grazie al percorso nascita voluto dal presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca proprio per le gestanti risultate positive al tampone orofaringeo. Il piccolo, 3,8 kg, sta bene ed è stato sottoposto a tampone per poter verificare l’eventuale trasmissione del contagio. Ricoverata al Policlinico Federico II, lanon mostra particolari sintomi e le sue condizioni non destano al momento alcuna preoccupazione. La donna, già monitorata telefonicamente nei giorni precedenti il parto, è stata accolta al triage (tenda 2); la gestione del caso è stata affidata ai professori Giuseppe Bifulco e Maria Vittoria Locci. Ad assisterla nel corso della notte sino alla nascita del piccolo anche il dottor Massimo ...