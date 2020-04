Coronavirus | nasce il trikini | il bikini con la mascherina abbinata

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020), arriva il nuovo: ilcon lacoordinata Dopo l’idea dei box in plexiglass tra gli ombrelloni per consentire agli italiani di andare al mare nonostante la pandemia del, arriva quella del: ilcon laal resto del costume. La trovata è di Tiziana Scaramuzzo, 45 anni, romana ma residente a Falconara Marittima (Ancona). L’idea della designer sta già riscuotendo successo. “Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza – racconta Tiziana Scaramuzzo – e invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, Elexia Beachwear, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo. Ma con l’attività chiusa, parlando con le mie figlie, ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine ...