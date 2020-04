Coronavirus Molise, ultime notizie: morti, contagiati al 24 Aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus Molise, ultime notizie: morti, contagiati al 24 Aprile Dai dati forniti dalla Regione Molise nella giornata del 24 Aprile si nota che sono solamente quattro in nuovi casi positivi al Coronavirus, sulla base di 79 tamponi effettuati. Tutti i nuovi casi appartenevano a focolai già individuati dalle forze dell’ordine e quindi messi in isolamento domiciliare. Di questi, due sono paucisintomatici, ovvero con sintomi lievi e che, di conseguenza, non richiedono le cure ospedaliere.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE notizie SUL Coronavirus Coronavirus Molise: la situazione Cresce ancora il numero dei guariti. Infatti ad oggi i pazienti risultati negativi anche al secondo tampone sono 47, facendo scendere a 196 gli attualmente positivi al covid. I guariti della giornata di venerdì sono così suddivisi: 4 a Campobasso1 a ... Leggi su termometropolitico Crisi economica post Coronavirus? In Molise si ricorre al Ducato e al Borbone Bond

Coronavirus : 20 vittime in totale in Molise - un solo paziente in terapia intensiva

Coronavirus : in Molise dall’inizio dell’emergenza solo 284 casi positivi (Di sabato 25 aprile 2020)al 24Dai dati forniti dalla Regionenella giornata del 24si nota che sono solamente quattro in nuovi casi positivi al, sulla base di 79 tamponi effettuati. Tutti i nuovi casi appartenevano a focolai già individuati dalle forze dell’ordine e quindi messi in isolamento domiciliare. Di questi, due sono paucisintomatici, ovvero con sintomi lievi e che, di conseguenza, non richiedono le cure ospedaliere.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LESUL: la situazione Cresce ancora il numero dei guariti. Infatti ad oggi i pazienti risultati negativi anche al secondo tampone sono 47, facendo scendere a 196 gli attualmente positivi al covid. I guariti della giornata di venerdì sono così suddivisi: 4 a Campobasso1 a ...

lorepregliasco : Alcuni dati molto strani sui tamponi: in Sicilia e Basilicata il numero di persone testate e di tamponi coincide (q… - TgrMolise : #25aprile Poche e sobrie le #cerimonie per festeggiare il 75esimo anniversario della #Liberazione in #Molise una Fe… - giornalemolise : Coronavirus, accordo Abi con #Adoc e associazioni su nuova #Moratoria per le famiglie - - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #25aprile Poche e sobrie le #cerimonie per festeggiare il 75esimo anniversario della #Liberazione in #Molise una Festa che s… - Mafara72 : RT @TgrMolise: #25aprile Poche e sobrie le #cerimonie per festeggiare il 75esimo anniversario della #Liberazione in #Molise una Festa che s… -