Coronavirus | Molinari | ‘Piemonte stanzia risorse vere | da governo solo chiacchiere’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Siamo davvero al paradosso: ilConte non ha accolto un emendamento Lega al Decreto Cura Italia che avrebbe consentito alle Regioni e alle province autonome di triplicare leper la valorizzazione del personale sanitario, medico e non, da due mesi in prima linea a fronteggiare l’emergenza, anche a costo della vita, soprattutto nelle regioni più colpite dal Covid-19, come Lombardia e Piemonte”. Riccardo, Presidente del Gruppo Lega alla Camera e Segretario della Lega in Piemonte, sottolinea il diverso atteggiamento delConte e dell’amministrazione piemontese guidata da Alberto Cirio.“Al contempo da fonti governative spesso si avanzano critiche alle amministrazioni regionali, che invece sono le uniche a fare pienamente tutto quanto in loro potere. Da Romaslogan e ...