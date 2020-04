Coronavirus: Molinari, ‘Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere’ (2) (Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) – Molinari poi si schiera con l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi: “Sappiamo bene in che condizioni il centro sinistra a guida Chiamparino ha lasciato la sanità piemontese, sul fronte ospedaliero come territoriale. L’Assessore Icardi ha fatto l’impossibile per far fronte all’emergenza: chi ne chiede le dimissioni si faccia prima un esame di coscienza e sappia che Icardi non sarà il capro espiatorio di un sistema sanitario indebolito da anni di tagli imposti da Roma e scelte sbagliate fatte a Torino, con protagonisti che hanno nomi e cognomi noti, e che non sono di certo Luigi Icardi”.L'articolo Coronavirus: Molinari, ‘Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere’ (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Molinari - ‘Piemonte stanzia risorse vere - da governo solo chiacchiere’

Coronavirus - Molinari a Conte : “Usata tv di Stato per avvelenare clima”. Delrio : “No a polemiche - serve collaborazione”. Scontri tra Lega e M5s-Pd

Coronavirus - Molinari e Cincotti cantano con l'Orchestra jazz siciliana : "Vi doniamo un po' di felicità" (Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) –poi si schiera con l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi: “Sappiamo bene in che condizioni il centro sinistra a guida Chiamparino ha lasciato la sanità piemontese, sul fronte ospedaliero come territoriale. L’Assessore Icardi ha fatto l’impossibile per far fronte all’emergenza: chi ne chiede le dimissioni si faccia prima un esame di coscienza e sappia che Icardi non sarà il capro espiatorio di un sistema sanitario indebolito da anni di tagli imposti da Roma e scelte sbagliate fatte a Torino, con protagonisti che hanno nomi e cognomi noti, e che non sono di certo Luigi Icardi”.L'articolo, ‘Piemonte, dachiacchiere’ (2) CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Molinari, 'Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Molinari, 'Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere'... - molinari_paolo : RT @RadioSavana: Rivelazione shock del capo (molto sveglio) delle #Sardine, #Santori: 'Non l'ho mai detto, mi ha chiamato Papa Francesco, s… - mrcllznn : RT @La7tv: #tagada #Coronavirus, @Maumol: '#Conte sotto pressione, siamo in ritardo rispetto al resto dell'Europa: si è scelta la via della… - AlessandroTel90 : @repubblica #Molinari deve accontentare #Trump che fa curare il #coronavirus con 'iniezioni di amuchina e poi espos… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Molinari Coronavirus: Molinari, 'Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere' (2) Metro Coronavirus: Molinari, 'Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere'

soprattutto nelle regioni più colpite dal Covid-19, come Lombardia e Piemonte". Riccardo Molinari, Presidente del Gruppo Lega alla Camera e Segretario della Lega in Piemonte, sottolinea il diverso ...

Molinari attacca il Governo: “Da loro solo slogan, dal Piemonte invece atti concreti”

PIEMONTE - Il Presidente del Gruppo Lega alla Camera e Segretario della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari, torna all’attacco sulla gestione ...

soprattutto nelle regioni più colpite dal Covid-19, come Lombardia e Piemonte". Riccardo Molinari, Presidente del Gruppo Lega alla Camera e Segretario della Lega in Piemonte, sottolinea il diverso ...PIEMONTE - Il Presidente del Gruppo Lega alla Camera e Segretario della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari, torna all’attacco sulla gestione ...