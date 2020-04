Coronavirus, Messina “cinque mosse per tagliare il debito” (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' necessario far leva su bond sociali, rientro dei capitali dall'estero, valorizzazione del patrimonio pubblico, investimenti pubblici e nella green economy, impiego agevolato del Tfr in titoli pubblici esentasse. Garantire solo liquidita' e sopravvivenza alle imprese non basta”. Cosi', in un'intervista al ‘Sole 24 ore', l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che espone un progetto in cinque punti e lancia l'allarme sui “livelli eccessivi di rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo”, che rischiano di “ricadere sulle prossime generazioni” quando “gia' oggi ogni bambino che nasce in Italia ha sulle spalle un debito consistente”. La regola numero uno, secondo Messina, e' che “i debiti vanno pagati”. La priorita' e' mettere in campo “tutte le iniziative possibili”. Serve, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Fase 2 : la ricetta di Messina - ad di Intesa. Ma Conte segue i 450 (inutili) esperti

