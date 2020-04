Coronavirus | Mattarella celebra il 25 aprile con la mascherina all' Altare della Patria

Corriere : Mattarella e la Liberazione: appello per la coesione sociale - SkyTG24 : Coronavirus, Mattarella sul 25 aprile: tutti chiamati per la ripresa - Corriere : Mattarella e la Liberazione: appello per la coesione sociale - enr_gav : RT @Corriere: 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - POLINICC : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria -

Coronavirus Mattarella Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Mattarella