Coronavirus: malati in calo da sei giorni (Di sabato 25 aprile 2020) Sono 105.847 i casi attuali di Coronavirus in Italia, -680 rispetto a venerdì, secondo il Bollettino della Protezione Civile di oggi 25 aprile sull’epidemia. I malati si confermano in diminuzione per il sesto giorno consecutivo.Prosegue il calo delle persone che sono ricoverate con sintomi, 21.533, -535 in 24 ore; in terapia intensiva ce ne sono 2.102, -71, mentre altre 82.212 sono in isolamento domiciliare: per la prima volta da inizio emergenza anche questo dato è in calo.Pure oggi si registrano però altri 415 morti che portano il totale dei decessi di pazienti positivi al Covid-19 a oltre 26mila (26.384).Da inizio emergenza i contagiati complessivi, compresi quindi guariti e deceduti, sono 195.351 (+2.357). 2.622 infine i guariti in più nelle ultime 24 ore per un totale di 63.120.In Lombardia oggi si registrano "solo" +713 nuovi casi (dai 1.091 di ... Leggi su blogo Coronavirus : malati in calo da sei giorni - ma ancora 415 decessi. Il bollettino del 25 aprile

