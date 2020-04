Coronavirus, l’odissea di 180 italiani bloccati da 50 giorni a Buenos Aires: senza soldi e vestiti, nessun volo che li riporti a casa (Di domenica 26 aprile 2020) 180 italiani sono bloccati a Buenos Aires da oltre un mese e mezzo in quella che è diventata una odissea a causa dell’emergenza Coronavirus. Intere famiglie sono rimaste “imprigionate” nella capitale argentina dove sono costretti a pagare l’albergo e contrarre prestiti nella speranza di tornare a casa. Rimasti senza soldi e senza vestiti, che con l’arrivo dell’autunno non sono più adatti, per loro e’ impossibile comprarne nuovi perche’ i negozi sono chiusi. I voli sono stati tutti cancellati, quelli nuovi fissati da Alitalia hanno un prezzo superiore di circa 8 volte e, in ogni caso, si sono rivelati spesso un bluff. Getty Images A raccontare all’AGI la disavventura di un gruppo di agrigentini, e’ l’avvocato Giuseppe Scozzari, uno dei piu’ noti professionisti agrigentini. Da settimane combatte ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - finita l’odissea del Wuhan Zall : la squadra cinese torna a casa dopo un lungo esilio forzato in Europa ed è festa [FOTO]

Coronavirus | L’odissea dei ragazzi italiani licenziati da Disneyworld

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’odissea Coronavirus, stretto di Messina: un centinaio attende ancora di imbarcarsi la Repubblica