Coronavirus, le misure proposte per i trasporti nella fase 2: termoscanner in scali e stazioni, obbligo di mascherine e distanziamento, differenziazioni degli orari (Di sabato 25 aprile 2020) Il settore dei trasporti si prepara alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, proponendo delle misure che oltre a cambiare le abitudini di milioni di lavoratori, saranno anche il primo vero banco di prova della ripartenza. Tra le proposte, termoscanner in tutti gli aeroporti e le stazioni, grandi e piccole, distanziamento e mascherine nei mezzi di trasporto collettivo con obbligo sugli aerei, prolungamento degli orari di apertura degli uffici e dei servizi pubblici per evitare il sovraffollamento nelle ore di punta, biglietti sempre piu’ elettronici e meno cartacei, contingentamento degli accessi nelle stazioni e negli scali. E “lo Stato”, spiega il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli “si fara’ carico di compensare una parte della mancata bigliettazione che le aziende hanno avuto sia nella fase acuta, quindi marzo e aprile, ma e’ ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - discoteche pronte a riaprire in sicurezza : dal rilevamento della temperatura all’obbligo dell’app di tracciamento - tutte le misure proposte (Di sabato 25 aprile 2020) Il settore deisi prepara alla2 dell’emergenza, proponendo delleche oltre a cambiare le abitudini di milioni di lavoratori, saranno anche il primo vero banco di prova della ripartenza. Tra lein tutti gli aeroporti e le stazioni, grandi e piccole, distanziamento e mascherine nei mezzi di trasporto collettivo con obbligo sugli aerei, prolungamento degli orari di apertura degli uffici e dei servizi pubblici per evitare il sovraffollamento nelle ore di punta, biglietti sempre piu’ elettronici e meno cartacei, contingentamento degli accessi nelle stazioni e negli. E “lo Stato”, spiega il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli “si fara’ carico di compensare una parte della mancata bigliettazione che le aziende hanno avuto siaacuta, quindi marzo e aprile, ma e’ ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, decreto Cura-Italia: la Camera boccia l'odg di Fdi che chiedeva di impegnare il governo a non usare in… - RegioneER : #Coronavirus, nuova ordinanza: dal 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive provincia Rimini e Medicina (Bo… - regionetoscana : #Coronavirus, dati confortanti in #Toscana. In diminuzione nuovi casi positivi e ricoveri ospedalieri. L'epidemia s… - thewaterflea : RT @francescatotolo: ??“#Coronavirus, tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo“, la cronistoria dal dicembre 2019 a #Wuh… - 1Swedemborg : RT @francescatotolo: ??“#Coronavirus, tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo“, la cronistoria dal dicembre 2019 a #Wuh… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus misure Coronavirus, nuova ordinanza: da lunedì 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina (Bo) Regione Emilia Romagna Coronavirus, chi abita vicino al mare potrà passeggiare in spiaggia

Sul sito di Palazzo Chigi è arrivato un chiarimento in merito alla possibilità di fare bagni al mare o fiumi e laghi vista l’attuale situazione d’emergenza per via del coronavirus. Nella sezione ...

Coronavirus: Olanda, 4.409 morti

Il centro Rivm sottolinea inoltre che le cifre degli ultimi giorni lasciano intravedere che le misure prese per contenere il virus stanno funzionando e che il numero di nuove segnalazioni al giorno di ...

Sul sito di Palazzo Chigi è arrivato un chiarimento in merito alla possibilità di fare bagni al mare o fiumi e laghi vista l’attuale situazione d’emergenza per via del coronavirus. Nella sezione ...Il centro Rivm sottolinea inoltre che le cifre degli ultimi giorni lasciano intravedere che le misure prese per contenere il virus stanno funzionando e che il numero di nuove segnalazioni al giorno di ...