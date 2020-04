Coronavirus. Lazio: 92 positivi, trend al 1,5% e in crescita i guariti (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus Roma e Regione Lazio. Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Oggi registriamo un dato di 92 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. A Veroli (FR) scoperta una casa di riposo abusiva la Asl ha chiesto al sindaco un’ordinanza per la chiusura e tutta la documentazione è stata inviata alle autorità competenti. Ad oggi ... Leggi su romadailynews Coronavirus - a Roma 28 nuovi casi e nessun decesso. Lazio : 92 contagi - 3 morti e 20 guariti

Coronavirus : 92 nuovi casi nel Lazio - 7° giorno sotto i 100

