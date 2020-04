Coronavirus Latina e Provincia, 10 nuovi casi: ecco come sono ripartiti per Comune (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus Latina e Provincia, il bollettino del 25 aprile 2020. sono 10 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati oggi nella Provincia di Latina, di cui 9 trattati a domicilio. come riportato dall’Azienda Sanitaria, i casi sono così distribuiti: Aprilia (5), Terracina (1), Fondi (1), Ardea (2), Anzio (1). Non si sono registrati nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, aumentano i contagi. ecco la mappa di tutte le Asl Coronavirus Asl Latina, bollettino del 25 aprile I pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del Goretti sono due. Complessivamente, sono 814 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 7.631 persone hanno terminato il periodo di isolamento. casi Positivi Pazienti Ricoverati Negativizzati Decessi 496 70 205 22 Coronavirus Latina e Provincia, 10 nuovi casi: ecco come sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : America Latina - 20 mila casi in 48 ore - in totale oltre 6.000 morti

