Coronavirus, l’annuncio di Bill Gates: “Se funziona il vaccino finanzio la produzione” (Di sabato 25 aprile 2020) Bill Gates pronto a finanziare la produzione, su scala globale, del vaccino di Oxford, qualora dovesse funzionare. Il co-fondatore di Microsoft lo ha annunciato insieme alla moglie Pronto ad un maxi finanziamento multimilionario per finanziare la produzione di un vaccino contro il Coronavirus in tutto il mondo. A patto che ne venga confermata l’efficacia: a … L'articolo Coronavirus, l’annuncio di Bill Gates: “Se funziona il vaccino finanzio la produzione” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Bill Gates - l’annuncio ufficiale : “Pronto a finanziare il vaccino anti-Coronavirus”

“Pronto a pagare il vaccino di Oxford” - l’annuncio di Bill Gates sul Coronavirus

Frasso Telesino - l’annuncio del sindaco : due nuovi casi di coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020)pronto a finanziare la produzione, su scala globale, deldi Oxford, qualora dovessere. Il co-fondatore di Microsoft lo ha annunciato insieme alla moglie Pronto ad un maxi finanziamento multimilionario per finanziare la produzione di uncontro ilin tutto il mondo. A patto che ne venga confermata l’efficacia: a … L'articolo, l’annuncio di: “Seilla produzione” NewNotizie.it.

CorSport : L'annuncio di #BillGates: 'Pagherò io il vaccino per il #Coronavirus' - Corriere : Fase 2, l’annuncio di Conte: «L’Italia riapre dal 4 maggio, piano differenziato tra le Regioni» - AnnaRKlover : RT @NicolaRaiano: Nel fine settimana l'annuncio di Conte in conferenza stampa per la riapertura il 4 Maggio. Un nuovo aumento di casi potr… - GruppoSVittore : RT @NicolaRaiano: Nel fine settimana l'annuncio di Conte in conferenza stampa per la riapertura il 4 Maggio. Un nuovo aumento di casi potr… - NicolaRaiano : RT @NicolaRaiano: Nel fine settimana l'annuncio di Conte in conferenza stampa per la riapertura il 4 Maggio. Un nuovo aumento di casi potr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’annuncio Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera