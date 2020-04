Coronavirus | l’anestesista che ha individuato il “paziente 1” a Sky Tg24 | “Stava morendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) “Il mio ruolo si colloca all’interno di un percorso diagnostico che è stato fatto sin dall’ingresso in pronto soccorso di questo paziente, che era giovane, sano, senza patologie e che era entrato con un grado di polmonite inizialmente leggero, ma che nell’arco di pochissime ore si è trasformata in una polmonite gravissima senza nessuna risposta alla terapia messa in atto in quel momento. La gravità di questa polmonite ha acceso un campanello dall’allarme proprio perché non guariva. Inoltre il racconto della moglie che lo collegava, anche se in modo molto labile, alla Cina messo insieme alla gravità del quadro clinico e ad alcuni dati sulla polmonite e agli esami di laboratorio, che potevano correlare questa polmonite con una causa virale, ci ha fatto proseguire l’iter diagnostico senza escludere nulla a priori. Sono ...