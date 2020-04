Coronavirus, Landini al Governo: “Urgente riaprire le scuole” (Di sabato 25 aprile 2020) L’appello di Landini al Governo sulle scuole: “E’ urgente riaprirle”. ROMA – La ‘fase 2’ è ormai alle porte e Palazzo Chigi presto dovrebbe comunicare le linee guida. Gli ultimi nodi da sciogliere restano quelli dei trasporti e delle scuole con Landini che lancia un appello al Governo: “E’ urgente riaprire le aule studiando tutti gli accorgimenti utili di edilizia scolastica e di composizione delle classi, oltre che stabilizzare gli insegnanti precari“. Scuole chiuse, difficile la riapertura a maggio Difficile la riapertura delle scuole a maggio. Nonostante il pressing della Cgil e dei genitori, la ministra Azzolina sembra essere intenzionata a prorogare la chiusura delle aule almeno fino a giugno per poi riprendere le lezioni di presenza a settembre. L’unica possibilità è rappresentata ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Landini (Cgil) : “Abbiamo ridotto numero di attività essenziali e di persone che andranno a lavorare. Risultato importante”

Coronavirus - rissa sullo stop delle fabbriche. Poche per Landini - troppe per Confindustria : «Chiuderà il 70% delle imprese perderemo 100 miliardi al mese»

