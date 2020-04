Coronavirus, la stampa tedesca sul governo italiano: “Conte parla di grande risultato al vertice UE ma aveva chiesto qualcosa di diverso” (Di sabato 25 aprile 2020) 2 giorni fa si è tenuto il vertice europeo per decidere sui fondi per la ricostruzione a causa dell’emergenza Coronavirus. “Tutti e 27 i Paesi Ue hanno accettato, anzi abbiamo accettato, di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia. E’ passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo“, ha affermato il Premier Giuseppe Conte alla conclusione del vertice. Il telegiornale tedesco Tagesschau, però, ha messo in luce un altro aspetto del governo italiano rispetto alla vicenda. “Il capo del governo italiano parla di un grande risultato che ha negoziato al vertice dell’UE. Un fondo per ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus – Regno Unito - nuovo picco di vittime : sono più di 20mila. Stati Uniti - 1.258 morti in 24 ore : dato più basso da tre settimane. Cnn : “Staff di Trump cerca di impedirgli incontri giornalieri con la stampa”

Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa : dati 25 aprile

Coronavirus - oltre 2 - 8 milioni di casi e 200mila vittime nel mondo. Stati Uniti - 1.258 morti in 24 ore : dato più basso da tre settimane. Cnn : “Staff di Trump cerca di impedirgli incontri giornalieri con la stampa” (Di sabato 25 aprile 2020) 2 giorni fa si è tenuto il vertice europeo per decidere sui fondi per la ricostruzione a causa dell’emergenza. “Tutti e 27 i Paesi Ue hanno accettato, anzi abbiamo accettato, di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia. E’ passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo“, ha affermato il Premier Giuseppe Conte alla conclusione del vertice. Il telegiornale tedesco Tagesschau, però, ha messo in luce un altro aspetto delrispetto alla vicenda. “Il capo deldi unche ha negoziato al vertice dell’UE. Un fondo per ...

DPCgov : #Coronavirus: calano ancora i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi?? ?? Totale positivi: 105.847… - DPCgov : #Coronavirus Ancora in calo terapie intensive e ricoverati con sintomi ?? ??Totale positivi: 106.527 ??Dimessi e gua… - VittorioSgarbi : #coronavirus Inaudito: i carabinieri fanno irruzione in una chiesa. Basta! Ma la stampa nulla ha da dire contro que… - Agenas_Salute : RT @DPCgov: #Coronavirus: calano ancora i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi?? ?? Totale positivi: 105.847 ?? Dimessi… - haganeya01 : RT @DPCgov: #Coronavirus: calano ancora i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi?? ?? Totale positivi: 105.847 ?? Dimessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stampa Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: calano ancora i nuovi contagi, ma il numero di morti supera quota 26mila La Stampa Coronavirus, a New York muore bambina di 5 mesi. Nel mondo quasi 200 mila decessi

lo riporta l'Agenzia di stampa France press. Caldissimo come sempre è l'argomento dell'immunità di gregge: su questo proposito l'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che "non ci sono ...

Coronavirus, la vita a Torino dopo il 4 maggio. Parola d’ordine: distanziamento

Almeno fino a settembre, il passaggio dei mezzi pubblici continuerà ad essere sconsigliato. Non solo palestre, ma anche cinema e aree per le attività destinate ai più piccoli. Coronavirus e fase due: ...

lo riporta l'Agenzia di stampa France press. Caldissimo come sempre è l'argomento dell'immunità di gregge: su questo proposito l'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che "non ci sono ...Almeno fino a settembre, il passaggio dei mezzi pubblici continuerà ad essere sconsigliato. Non solo palestre, ma anche cinema e aree per le attività destinate ai più piccoli. Coronavirus e fase due: ...