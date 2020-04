Coronavirus | la denuncia del sindacato | “Operatori ai varchi del cantiere del Morandi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) “Gli operatori aideldel pontelavorano senza le adeguate protezioni e in condizioni igienico sanitarie non in linea con il Dpcm dell’11 marzo”. Laè di Gianluca Mennuti, segretario nazionale di Confintesa Sp (Sicurezza privata), che nei giorni scorsi ha mandato una segnalazione allo Spresal Asl 3 e alla questura di Genova, chiedendo interventi urgenti. “Nessuno vuole che si vada in cassa integrazione – aggiunge Mennuti – ma viviamo in un momento d’emergenza dove la tutela di tutti deve essere garantita al massimo. Auspichiamo che le prefetture si attivino per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori”. Mascherine chirurgiche consegnate senza involucri, occhiali protettivi e tute monouso assenti: sono queste le condizioni in cui lavorerebbero gli “opl”, operatori di portierato ...