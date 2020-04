Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 25 aprile – LIVE (Di sabato 25 aprile 2020) La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 25 aprile, i numeri LIVE e gli aggiornamenti. Ancora una giornata in cui arrivano notizie positive sul fronte della battaglia al Coronavirus: infatti, ieri e l’altro ieri il numero di guariti ha superato quello dei nuovi positivi e il trend sembra … L'articolo Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 25 aprile – LIVE è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti : Mattarella - "possiamo farcela"

Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

Coronavirus : Rauti (Fdi) - ‘Di Maio disposto a svendere Italia per poltrona’ (Di sabato 25 aprile 2020) La situazione delin: idelnelle singoledel 25, i numerie gli aggiornamenti. Ancora una giornata in cui arrivano notizie positive sul fronte della battaglia al: infatti, ieri e l’altro ieri il numero di guariti ha superato quello dei nuovi positivi e il trend sembra … L'articolodel 25è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CottarelliCPI : I dati IRPEF 2018 pubblicati oggi confermano il problema dell'evasione fiscale in Italia. Passato lo tsunami corona… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus De Luca: 'Riprendere la movida? Vi siete bevuti il cervello' VIDEO @regionecampania - vitocrimi : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT per aver portato l'Europa ad affrontare l'emergenza #Coronavirus dimostrando di… - GiorgiaMeloni : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Meloni: Impensabile abbandonare mondo ristoranti, bar, agriturismi, alberghi e B&B, è eccellenza e patrim… - Stefano5654 : RT @RadioSavana: La democrazia in Italia è morta. Migliaia di persone di sinistra hanno violato la quarantena e si sono riversate in strada… -