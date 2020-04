Coronavirus, ISS: il 69% degli operatori sanitari infetti in Italia è donna, ma nella popolazione la mortalità negli uomini è doppia (Di sabato 25 aprile 2020) Il 69% degli operatori sanitari infetti in Italia e’ donna. E’ quanto emerge da un’ analisi diffusa oggi su Epicentro dall’Istituto superiore di sanita’ su ‘Differenze di genere in COVID-19’. Alte le percentuali tra operatori sanitari donna anche in altri Paesi, come Stati Uniti, Spagna e Germania, rispettivamente con 73%, 72% e 75%. “Questo potrebbe essere giustificato -si sottolinea – dalla piu’ alta percentuale di donne in questa categoria professionale ma ulteriori studi saranno necessari per poter giungere a delle conclusioni”. Sulla popolazione, invece, la mortalita’ tra uomini e’ doppia rispetto alle donne. In base all’ultimo Bollettino Sorveglianza Integrata del 23 aprile, si rileva, infatti, che in Italia la percentuale di letalita’ per gli uomini e’ circa il doppio di quella ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia : numeri - letalità - sintomi e complicanze. Le grafiche dell'Iss

(Di sabato 25 aprile 2020) Il 69%ine'. E' quanto emerge da un' analisi diffusa oggi su Epicentro dall'Istituto superiore di sanita' su 'Differenze di genere in COVID-19'. Alte le percentuali traanche in altri Paesi, come Stati Uniti, Spagna e Germania, rispettivamente con 73%, 72% e 75%. "Questo potrebbe essere giustificato -si sottolinea – dalla piu' alta percentuale di donne in questa categoria professionale ma ulteriori studi saranno necessari per poter giungere a delle conclusioni". Sulla popolazione, invece, la mortalita' tra uomini e' doppia rispetto alle donne. In base all'ultimo Bollettino Sorveglianza Integrata del 23 aprile, si rileva, infatti, che inla percentuale di letalita' per gli uomini e' circa il doppio di quella ...

