Coronavirus, in Toscana altri 138 casi; 107 guarigioni e 18 decessi (Di sabato 25 aprile 2020) In Toscana sono 9.015 i casi di positività al Coronavirus, 138 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 2109. I test eseguiti hanno raggiunto quota 125.495, 4.159 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 5.195. Il recupero nell’analisi di oltre 1000 tamponi effettuati nei giorni precedenti, fermi nei laboratori per assenza di reagenti, ha influenzato l’aumento del numero di nuovi casi. Si registrano 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne con un’età media di 78,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della protezione civile - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto ... Leggi su iltirreno.gelocal Toscana - coronavirus : ordinanza di Rossi dà il via libera al settore tessile di Prato

Coronavirus in Toscana : 18 morti - oggi 25 aprile. E 138 i nuovi contagi. Ben 107 le guarigioni

