Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 25 aprile. E 138 i nuovi contagi. Ben 107 le guarigioni (Di sabato 25 aprile 2020) Sono stati registrati 18 morti per Coronavirus, oggi 25 arile in Toscana. Mentre 138 sono i nuovi contagi, decisamente più dei giorni scorsi, dove non era mai stata superata quota 100. Con quelli di oggi, i casi di positività, nella regione, sono diventati 9.015. Sono invece 107 le guarigioni Leggi su firenzepost Coronavirus Toscana - ultime notizie : contagi - morti e guariti del 24 aprile

Morti in case di riposo Toscana/ Almeno 189 per Coronavirus - è "guerra" Regione-Rsa

Coronavirus - assembramenti e "furbi" : Toscana ferma distribuzione delle mascherine nei supermarket. Da lunedì solo farmacie

