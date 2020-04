Coronavirus, in Spagna 378 morti nelle ultime 24 ore: il totale sale a quasi 23mila. In Iran il bilancio dei contagi sale a quota 90mila (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaI casi di Coronavirus nel mondo hanno superato questa mattina la soglia dei 2,8 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il bilancio dei contagi è di 2.812.557, mentre i decessi si avviano verso quota 200.000 (adesso sono 197.217) e 794.377 persone risultano guarite. Spagna nelle ultime 24 ore in Spagna si registrano 378 decessi, un lieve incremento rispetto alle 367 vittime registrate ieri, stando alle cifre fornite dal ministero spagnolo della Sanità. Il totale di morti quindi ad oggi è di 22.908. I contagi sono in totale 223.759, con 2.944 nuovi casi positivi, mentre si contano 95.708 guariti. Iran Il numero di contagi da Coronavirus in Iran è aumentato di 1.134 casi nelle ultime 24 ore a quota 89.328: lo ha reso noto oggi il ministero della ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Spagna sono guarite ieri 3353 persone

Coronavirus : Spagna - i calciatori dicono no ai tamponi

