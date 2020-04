Coronavirus in Lombardia, frenano i contagi. Milano migliora (Di sabato 25 aprile 2020) Giorgia Baroncini Nella regione più colpita si contano 713 positivi in più rispetto a ieri. 163 i nuovi decessi. Continua il calo dei ricoverati nelle terapie intensive migliorano i dati nella regione più colpita dal Coronavirus. Dall'inizio della diffusione del virus cinese, in Lombardia sono stati registrati 71.909 casi, con 713 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.091. Cala sempre più la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 8.489 (302 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 724 pazienti, 32 in meno rispetto a ieri. Continua a confermarsi così un trend in diminuzione che fa ben sperare. "Sono dati che ci fanno pensare che c'è un forte alleggerimento per quanto riguarda gli ospedali e questo è positivo. Per questo è più di una ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - ultime notizie – In Italia cala il numero dei ricoverati e delle terapie intensive. In Lombardia oltre 160 decessi nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Il 4 maggio al via i test sierologici»

Coronavirus - meno di 1000 nuovi contagi in Lombardia e 163 morti in un giorno. Migliorano i dati a Milano : 219 positivi in più

