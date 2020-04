Coronavirus in Italia | per la prima volta calano i malati in isolamento domiciliare

CottarelliCPI : I dati IRPEF 2018 pubblicati oggi confermano il problema dell'evasione fiscale in Italia. Passato lo tsunami corona… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus De Luca: 'Riprendere la movida? Vi siete bevuti il cervello' VIDEO @regionecampania - JanezLenarcic : Dopo solo un mese, la scorta europea #rescEU di materiale sanitario e’ una realtà. Oggi una consegna di mascherine… - pa18gi : RT @RadioSavana: Ricordatevi queste immagini: partigiani 2.0 se ne fottono della quarantena e cantano in perfetto assembramento bella ciao… - TeoBon1978 : RT @RadioSavana: Ricordatevi queste immagini: partigiani 2.0 se ne fottono della quarantena e cantano in perfetto assembramento bella ciao… -

Coronavirus Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italia