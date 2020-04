Coronavirus in Italia, ecco la situazione dei contagi aggiornata ad oggi (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia oggi, i dati aggiornati al 25 aprile 2020. Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 aprile I casi totali nel nostro Paese sono 195.351, al momento sono invece 105.847 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 63.120, mentre il totale dei deceduti sale a 26.384. I pazienti ricoverati con sintomi sono 21.533 (un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri), in terapia intensiva 2.102 ( una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri), mentre 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri si registrano le seguenti variazioni: Casi attuali: 105.847 (-680) • Deceduti: 26.384 (+415) • Guariti:63.120 (+2.622) • Totale casi: 195.351 (+2.357) CLICCA QUI PER LA MAPPA INTERATTIVA Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 25 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - oltre 195.000 casi totali in Italia. In Gb oltre 20.000 decessi dall’inizio dell’epidemia – DIRETTA

Coronavirus - confronto tra Cina e Italia : la medicina tradizionale cinese e i suoi benefici contro la pandemia

