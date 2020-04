Coronavirus, in Italia 105.847 positivi, 26.384 morti e 63.120 guariti (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus e’ 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri.21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, 12.347 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - ultime notizie – Scende il numero di terapie intensive e di ricoveri in Italia. In Lombardia oltre 160 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Il 4 maggio al via i test sierologici» - li fornirà la Abbott

