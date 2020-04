Coronavirus, in Germania manifestazioni consentite e la popolazione protesta contro un lockdown molto meno rigido di quello italiano [FOTO] (Di sabato 25 aprile 2020) La Germania sta affrontando l’emergenza Coronavirus in un modo molto diverso da quello dell’Italia e sicuramente più efficiente, considerati i poco più di 5.800 morti a fronte di oltre 155.000 contagiati. Anche le misure imposte sono state molto meno restrittive, tanto che la Corte Costituzionale ha stabilito a inizio mese che anche durante il lockdown le manifestazioni sono autorizzate a patto che i partecipanti mantengano la distanza di sicurezza. E così oggi decine di persone sono scese in piazza a protestare contro il lockdown (vedi foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). I manifestanti urlavano “Voglio indietro la mia vita” e sorreggevano cartelli con su scritto “difendi i diritti costituzionali” e “la liberta’ non e’ tutto ma senza liberta’ tutto e’ ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Germania : 154.000 positivi e solo 5.622 decessi. Dubbi sui dati ufficiali

Coronavirus Germania : 5.788 morti e 155.054 casi/ 28 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus - la Germania allenata le misure ma numeri restano alti : 227 decessi in 24h (Di sabato 25 aprile 2020) Lasta affrontando l’emergenzain un modo molto diverso da quello dell’Italia e sicuramente più efficiente, considerati i poco più di 5.800 morti a fronte di oltre 155.000 contagiati. Anche le misure imposte sono state molto meno restrittive, tanto che la Corte Costituzionale ha stabilito a inizio mese che anche durante il lockdown lesono autorizzate a patto che i partecipanti mantengano la distanza di sicurezza. E così oggi decine di persone sono scese in piazza areil lockdown (vedi foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). I manifestanti urlavano “Voglio indietro la mia vita” e sorreggevano cartelli con su scritto “difendi i diritti costituzionali” e “la liberta’ non e’ tutto ma senza liberta’ tutto e’ ...

Linkiesta : Il discorso completo della Cancelliera al Bundestag in cui dice che la Germania deve essere pronta a fare la sua pa… - masechi : ?? Il piano Merkel. Il discorso integrale della cancelliera ieri al Bundestag. Così Berlino guiderà la ricostruzione… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola le re… - LiberoReporter : Coronavirus: in Germania oltre 154mila contagiati Covid-19 - Pholey_vn : RT @Wikileaks_Ita: #DIEWELT #Coronavirus ...@welt ha scritto che la Mafia in #Italia aspetta gli aiuti da #Bruxelles....tuttavia secondo il… -