Coronavirus | in Belgio si torna a scuola il 18 maggio | 10 per classe e 4 m² di spazio per

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Inla premier Sophie Wilmes ha annunciato una riapertura graduale e parziale delle scuole a partire dal 18: in riferimento alle modalità, le autorità federali competenti per l’istruzione hanno reso noto che sarà ammesso un massimo di 10 alunni per, e, in merito al distanziamento, ognuno dovrà disporre di 4 m² di. “Riprendere le lezioni su una scala troppo ampia sarà complicato in termini di organizzazione. Ci sono 700mila giovani iscritti all’istruzione primaria e secondaria nella Federation Wallonie-Bruxelles (Fwb). Se solo 150mila di lorossero, in gruppi di 10, sarebbero già necessari 15mila locali. E’ realistico?“, ha chiesto Roland Lahaye, della confederazione Csb.L'articolo, insiil 18: 10 pere 4 m² diper ...