Coronavirus. Il vademecum definitivo dell’Iss per fare la spesa in sicurezza (Di sabato 25 aprile 2020) L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha elaborato un vademecum per operatori del settore alimentare e consumatori che devono “seguire regole precise in ambito domestico di igiene, conservazione e consumo degli alimenti”. Oltre a raccomandare al personale che lavora all’interno dei market e supermarket di vendita di “attenersi in modo scrupoloso alle buone pratiche igieniche che devono comprendere anche la gestione delle pulizie, il controllo degli accessi nei supermercati, la distribuzione di prodotti igienizzanti per le mani”, l’Iss ricorda che “anche il consumatore deve seguire una serie di misure che riguardano la sistemazione della spesa, il lavaggio delle mani, la separazione dei prodotti crudi e di quelli cotti nel frigorifero e la disinfezione delle superfici di casa”. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus : dal Piemonte il “vademecum” per far ripartire il Paese in sicurezza

Cautele igieniche per chi vende e per chi compra cibo. L'Istituto Superiore di Sanità, attraverso un gruppo di lavoro, ha elaborato un vademecum per gli operatori del settore alimentare e per i ...

Quarantuno contagi in Rsa Cgil: "Colpa della politica"

Sulla vicenda della casa di riposo di Caltagirone, che ha registrato 41 contagiati da Covid-19, intervengono la Cgil, lo Spi ... “Non bastano- dice la nota sindacati- i decreti e i vademecum se poi ...

