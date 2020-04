Coronavirus | il sindaco di Cremona può riabbracciare la famiglia | guarito dopo un mese di

Leggi su open.online

(Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaStando ai dati di ieriè tuttora una delle province lombarde con più contagiMilano, Brescia e Bergamo: 5.867 in totale, +60 nella giornata di ieri. Ma oggi nella statistica ufficiale si conterà unin più: si tratta delGianluca Galimberti, risultato negativo aloltre undi isolamento. L’abbraccioundi astinenza Ad annunciare l’inizio della quarantena era stato lo stessocon un post su Facebook il 22 marzoessere risultato positivo al tampone la sera precedente. «Ho febbre e un po’ di tosse e raffreddore ma non ho problemi respiratori», aveva raccontato sui social il, dicendosi preoccupato per la sua, con cui ha condiviso la casa durante la quarantena. Sempre su Facebook invece ...