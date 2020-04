Coronavirus, il racconto del primo volontario vaccinato (Di sabato 25 aprile 2020) Da 24 ore Edward O’Neill è il primo volontario a cui è stato somministrato il vaccino contro il coronavirus. Si tratta del Chadox1 nCoV-19 sperimentale messo a punto dal team del Jenner Institute dell’università di Oxford. «Paura degli effetti collaterali? Ho più paura del coronovirus che dei possibili effetti collaterali del vaccino. È una malattia terribile. Qualunque cosa dovesse servire per aiutare il team di ricerca la farò», ha raccontato il ricercatore in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Leggi su vanityfair Coronavirus - il racconto della paziente : “Mi ha preso lo stomaco - esperienza terribile”

Coronavirus - il racconto del paziente 1 Mattia : “Mia figlia mi ha tenuto in vita”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus racconto Vaccino per il coronavirus, parla il primo volontario: «Paura? No, è una malattia terribile» Corriere della Sera Scrivere al tempo del Covid-19 Un viottolo di Lama Balice

Metafore del nostro odierno vivere sotto il segno del coronavirus. È duro questo lungo clima d’attesa ... E allora ti lasci andare ad un senso ineffabile di racconto con il suo calmo andamento ...

LnM Covid-19 Migranti italiani Quando tutto sarà finita, tornate in vacanze in Italia

Noi soci, così come molti altri professionisti del turismo, in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al proliferarsi a livello mondiale della pandemia Covid-19, e della conseguente crisi ...

